Москва, , 14:03 — REGNUM Для Дональда Трампа социальные сети были важным способом донесения взглядов. Но не только — его поведение в социальных сетях было настолько экспрессивным, что напоминало непредсказуемое реалити-шоу, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Безудержные эмоциональные твиты Трампа то дополняли сухие сообщения пресс-службы, то противоречили им. После блокировки в социальных сетях Трамп явно испытывает абстинентный синдром.

Униженно просить корпорации о разблокировке не в его характере, а перейти в альтернативную сеть довольно сложно, что показали проблемы Parler.

Создание собственной социальной сети выглядит очень рискованным выходом из ситуации. Само ее создание — это долгий и дорогостоящий процесс. А если в проекте не будет многих привычных функций, то пользователь не уйдет из условного Твиттера.

История социальной сети Mylistory в этом показательна. Да, сам Трамп может стать уникальным инфлюенсером нового ресурса, призывая сторонников к регистрации.

Но как только он позволит себе провокационные призывы, то новую социальную сеть ждет техническая цензура (отказ в хостинге и т. д.)», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен в ближайшем будущем планирует создать собственную социальную сеть.

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