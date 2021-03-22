Москва, 22 марта, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В России следует отказаться от проведения контрольных работ на муниципальном и региональном уровнях. Об этом сегодня, 22 марта, на парламентских слушаниях на тему «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование — для всех» заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование России

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«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», — подчеркнул замглавы Минпросвещения РФ Басюк.

Он добавил, что в настоящее время ведомство сосредоточило системную и комплексную работу в части повышения качества образования на создании единого образовательного пространства, профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров. Также уделяется внимание работе со школами с низкими результатами и введении единой системы оценки качества, которая даёт информацию по каждой школе в каждом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости ограничить количество контрольных работ и проверок качества образования в школах. По его словам, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок и ограничен в количестве, чтобы у школьников было время на обучение.