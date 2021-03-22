Рыбинск, Ярославская область, , 14:02 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области несовершеннолетние дети отказываются платить за проезд. Об этом сообщают жители города в социальной сети «ВКонтакте».

Троллейбус в Рыбинске

Проблема возникла после вступления в силу 7 марта федерального закона, который запрещает высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Поправки в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были приняты после ряда громких случаев, когда жизнь детей оказывалась под угрозой после высадки. Однако у медали оказалась и другая сторона. Некоторые дети теперь считают, что имеют полное право ездить бесплатно.

«На Суркова вошёл подросток лет 13 и утвердительно заявил кондуктору: «Денег нет, по закону бесплатно поеду». Прозвучало как заученная фраза. Кондуктор попросила оплатить проезд, на что этот мальчуган вёл себя очень вызывающе. Кондуктор не растерялась и сфотографировала этого товарища, объяснив, что передаст руководству и через школу найдут его родителей и попросят оплатить проезд. При упоминании школы в глазах ребёнка появились растерянность и испуг, на следующей остановке он вышел», — написали жители в группе «Подслушано в Рыбинске».

В администрации Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что такие факты есть. Проблема обсуждается не только в социальных сетях, но и на уровне городских властей.

«Несовершеннолетних пассажиров никто не высаживает, весь вопрос именно в том, что увеличивается количество тех, кто не платит за проезд. Такая ситуация, что группы школьников по 13−14 лет заходят, говорят, что нет денег. Соответственно, мы их не можем высадить, и перевозчики сейчас несут убытки», — рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Чиновник подчеркнул, что такого понятия, как «бесплатный проезд» в законодательстве нет, есть только льгота — не высаживать несовершеннолетних пассажиров из транспорта. При этом проезд должен быть оплачен.

«Со стороны перевозчиков вопрос как раз компенсации этого бесплатного проезда, то есть как узнать и получить свои деньги с родителей этих школьников или с самих школьников, тех, кто отказался платить и проехал бесплатно», — рассказал Александр Рябченков.

Ответа на этот вопрос у местных властей пока нет. Проблема также в том, что кондуктор зачастую не может определить возраст пассажира. Часто школьники выглядят старше своих лет, а совершеннолетние могут выглядеть как дети. На этой почве также случаются конфликты.

Алексей Рябченков не исключает того, что для решения проблемы потребуются поправки в законодательство. На данный момент вопрос остаётся нерешенным.

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