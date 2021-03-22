В Ярославской области дети отказываются платить за проезд
Рыбинск, Ярославская область, 22 марта, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области несовершеннолетние дети отказываются платить за проезд. Об этом сообщают жители города в социальной сети «ВКонтакте».
Проблема возникла после вступления в силу 7 марта федерального закона, который запрещает высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Поправки в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были приняты после ряда громких случаев, когда жизнь детей оказывалась под угрозой после высадки. Однако у медали оказалась и другая сторона. Некоторые дети теперь считают, что имеют полное право ездить бесплатно.
В администрации Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что такие факты есть. Проблема обсуждается не только в социальных сетях, но и на уровне городских властей.
Чиновник подчеркнул, что такого понятия, как «бесплатный проезд» в законодательстве нет, есть только льгота — не высаживать несовершеннолетних пассажиров из транспорта. При этом проезд должен быть оплачен.
Ответа на этот вопрос у местных властей пока нет. Проблема также в том, что кондуктор зачастую не может определить возраст пассажира. Часто школьники выглядят старше своих лет, а совершеннолетние могут выглядеть как дети. На этой почве также случаются конфликты.
Алексей Рябченков не исключает того, что для решения проблемы потребуются поправки в законодательство. На данный момент вопрос остаётся нерешенным.