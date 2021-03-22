Москва, , 14:01 — REGNUM Восстановление международного трафика российских авиакомпаний произошло на 15%. Об этом 22 марта сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш международный трафик, практически всей российской авиации, восстановился порядка 15%. То есть это почти ничего. Сейчас открыто порядка 16 стран», — сказал он.

Среди туристических направлений, куда осуществляются перелёты, Полубояринов назвал Мальдивы, Турцию и ОАЭ. Также в компании с энтузиазмом ждут открытия Сейшельских островов и Греции.