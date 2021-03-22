Москва, , 14:01 — REGNUM Переговоры с новым руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пройдут в скором времени в Москве. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил 22 марта во время выступления на круглом столе «Россия — Европа: реалии и перспективы» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Грушко заявил, что российская сторона теперь активно работает с новым руководством международной организации, с главами института, и переговоры с ними запланированы в столице РФ в ближайшее время.

Он подчеркнул, что сама природа стоящих перед миром проблем требует объединения. ОБСЕ снова, как и в период создания организации, может стать востребованной.

«Но для этого необходимо повышать эффективность ОБСЕ», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, Грушко также дал оценку отношениям России и Евросоюза. Это «конфликтное сосуществование», заявил он.

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