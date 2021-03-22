Кострома, 22 марта, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Процесс благоустройства «Центрального» парка в Костроме предложили остановить, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С такой инициативой выступил руководитель костромского отделения партии «Новые люди» Дмитрий Федин. Он предложил городским властям ответить на вопросы костромичей и общественников по поводу количества деревьев, которые планируется спилить, и уже затем закрыть парк и начать работы.

Наталья Диева Парк «Центральный» в Костроме

«Считаю, администрации стоит приостановить работы по благоустройству парка до окончательного выяснения вопроса по спилу деревьев. Общественности и в том числе экспертам из нашей партии так и не назвали точное количество деревьев, которые планируется срубить при реконструкции парка. Большинству деревьев в парке более 40 лет, это не просто жизнь, но и история — относиться к ней нужно крайне бережно. Полагаю, местным властям необходимо ответить на назревшие вопросы костромичей и провести объективное обследование, допустив к процессу общественников и экспертов-экологов», — сказал Федин.

Отметим, что в настоящее время собственное обследование деревьев в парке провели сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Елена Морозова и кандидат биологических наук Галина Макеева. Они осмотрели 300 деревьев и пришли к выводу, что реальную угрозу для людей представляют лишь 10% из них. Состояние большинства деревьев удовлетворительное, при должном уходе их можно сохранить.

Закрыть парк «Центральный» на реконструкцию в Костроме планируется в первых числах апреля 2021 года. Предполагается, что во время проведения работ парк будет недоступен для посетителей. Благоустройство завершится в 2022 году.