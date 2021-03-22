Челябинск, 22 марта, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Небольшой концерт провели сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области на железнодорожном вокзале Челябинска в честь пятилетия со Дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии России, сообщили в челябинском управлении ведомства.

Цитаата из видео Оркестр Росгвардии на вокзале Челябинска

Мероприятие состоялось 18 марта в здании вокзала. Одна из пассажирок, Елена Карамова, которая в то утро ожидала своего рейса, поделилась впечатлениями:

«Я приехала из Уфы. Сидела, засыпала, ждала своего автобуса, как вдруг услышала звуки медных труб. Это было такой приятной неожиданностью, у меня прям слёзы на глазах».

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Комментируя это мероприятие, начальник военного оркестра управления Росгвардии по Челябинской области лейтенант Иван Кузнецов отметил, что в здании вокзала местами очень сильное эхо, так что играли в том месте, где позволила акустика.

Иван Кузнецов «У людей реакция хорошая — они останавливаются, слушают, аплодируют».

Напомним, день образования Федеральной службы войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он установлен 16 января 2017 года указом президента России Владимира Путина. С 1996 по 2016 год 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. Добавим, что войска национальной гвардии России были преобразованы из Внутренних войск МВД указом Путина от 5 апреля 2016 года.