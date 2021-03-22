22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили подростков, которые затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге.

Артур Савин, , 14:47 — REGNUM Поступок подростков, которые снегом затушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, стал причиной возникновения множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 22 марта в социальной сети Facebook.

Вечный огонь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я понимаю, конечно, что это ребёнок, но первая мысль, когда видишь такое, это поместить всю семью с этим ребёнком в концентрационный лагерь, хотя бы на пару дней. А потом объяснить, что огонь горит в честь погибших людей, которые в том числе прекратили своё существование на этих фабриках смерти», — поделился своим мнением Андрей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что причиной поступка детей могла стать вредная информация, которая поступает от различных оппозиционных и скандальных личностей. Люди уверены, что больше всего от таких персонажей страдают неокрепшие умы подростков.

«Жертвы пропагандистов в лице Навального, Невзорова и прочих нацистских отбросов», — пишет Андрей Д.

Протестующий в защиту Навального © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы указали на то, что совершивших преступление подростков необходимо найти и наказать. С их родителей, считают люди, необходимо взять штраф, а финансовые средства направить на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«За такое нужно наказывать, и строго. Заставить всю семейку восстанавливать памятники Великой Отечественной войны, ухаживать за братскими могилами, регулярно и обязательно посещать военные музеи, просматривать фильмы о войне. Ну и, конечно же, штраф, а выплачивать его ветеранам!» — поделился своим мнением Денис К.

Ряд граждан решил вступиться за несовершеннолетних хулиганов. Граждане указали, что дети зачастую совершают разного рода глупости, но без по-настоящему злого умысла.

«Это ребёнок, бывает. Все мы чудили в детстве», — написал Saha S.

Часть граждан оказалась уверена, что подростки совершают большое количество плохих поступков, но российский народ больше всего цепляет именно осквернение памятников, связанных с войной.

«Маленькие дети часто делают запрещённое по приколу. Только что читал, как малолетки окна в многоэтажках били. А тут огонь затушили. Ну, расстрелять теперь однозначно. Жертвы пропаганды. Почему за разбитые окна не требуют расстрелять?» — задаётся вопросом Алексей А.

Подростки снегом затушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга Цитаата из видео на YouTube

Нашлись и те, кто разочаровался в современном поколении граждан, которые уже не воспринимают память о Великой Отечественной войне также остро, как это делали прошлые поколения.

«Раньше думала, что в Питере на генном уровне память о войне сохраняется. Ошибалась, жаль», — написала Фарида А.

Напомним, 22 марта в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили журналистам, что в розыск объявлены подростки, которые снегом затушили Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга.