Оренбург, , 13:59 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла преставление главе города Владимиру Ильиных с требованием обеспечить работу ливневой канализации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, за управлением строительства и дорожного хозяйства мэрии закреплены 57 сооружений ливневой канализации. Однако надлежащее содержание объектов, их обслуживание и инвентаризация не обеспечены. Об этом свидетельствуют результаты прокурорской проверки.

Выяснилось, что на значительной территории Оренбурга при таянии снега, обильном выпадении дождевых осадков ливневая канализация с приемом ливневых сточных вод не справляется, в результате чего отток воды не обеспечивается, происходит подтопление территорий. Причинами этому являются ненадлежащее состояние и содержание дождеприемников.

Кроме того, в муниципалитете есть ливневки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет и не обслуживаются. В ряде случаев ненадлежащее состояние объектов повлекло возмещение администрацией ущерба имуществу граждан.

Состояние дорог с приходом весны активно обсуждают в соцсетях и мессенджерах. Так, телеграм-канал «Типичный Оренбург» опубликовал фото дорог, ушедших под воду, и оставил комментарий: «Погружаемся: с приходом весны оренбургские дороги вновь затопило. Ситуация повторяется из года в год».

Пользователи соцсетей оставляют эмоциональные отклики по поводу состоянию дорог. При этом в ход идет и нецензурная лексика.

«Работа ЖКХ во всей свой глубине) ширине) за всю зиму», — считает подписчик телеграм-канала.

«Опять весна неожиданно наступила», — иронизирует другой комментатор.

«Самое главное что состояние дорог и состояние левневок не меняется, хотя меняются губернаторы, мэры», — отставил запись Игорь Ч.