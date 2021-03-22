Москва, , 14:00 — REGNUM Пост главы аппарата Госдумы займет Игорь Дивейкин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня на комитет по контролю и регламенту и Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Госдумы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас занимает должность первого замруководителя аппарата», — сказал Володин.

Решение принято в связи с переходом на другую работу в НОВАТЭК в качестве топ-менеджера, отметил спикер Госдумы.

По словам Володина, Дивейкин эффективный, очень ответственный человек, работал в правительстве.