Артур Савин, 22 марта 2021, 16:15 — REGNUM Доклад ЮНЕСКО с прогнозом, согласно которому менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 22 марта в социальной сети Facebook.

Вода
Вода
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что-то слишком рано уже. Прогнозировали позже. Добиваем планету раньше времени», — поделилась своим мнением Анастасия О.

Многие пользователи выразили свою уверенность в том, что человечество опережает даже предыдущие прогнозы и спешит якобы как можно быстрее уничтожить экологию на планете Земля.

«Человечество, да, а у нас до сих пор наплевательское отношение к водным ресурсам. Питьевой водой туалеты смываем, огороды поливаем. И не потому, что так хочется, а потому, что водопровод так устроен и переделывать никто не собирается», — указал Сергей К.

Ржавая вода
Ржавая вода
AVRS

Тем не менее, некоторые комментаторы указали на то, что вода не может просто так исчезнуть, ведь существует известный всем российским школьникам принцип круговорота в природе.

«Дефицита воды не может быть на Земле. Где-то убыло, где то прибыло. В космос вода не испарится, круговорот воды в природе. География за шестой класс», — пишет Asura D.

Ряд граждан привёл в защиту человечества тот фактор, что оно уже разработало системы по опреснению, что позволит избежать катастрофы нехватки питьевой воды.

«Чушь. Системы очистки и опреснения уже существуют и будут только развиваться. А то, что воды не хватает в какой-то, например, Африке — это проблема просто общего развития региона», — считает Александр Р.

Часть людей предположила, что, вне зависимости о того, правдивы ли результаты исследования или нет, так или иначе это будет использовано представителями крупного бизнеса для извлечения дополнительной выгоды.

«К чему вы клоните? Так и создаются идеи, где-то там наверху и следом принимаются нестандартные решения. Чтобы потом установить лимит воды или вообще перевести питьевую воду в бутилированную ёмкость для продажи. Ведь выгодней продавать по бутылочкам, чем брать плату за объём», — написал Коля Н.

Бутилированная вода
Бутилированная вода
Publicdomainpictures.net

Нашлись и те, у кого уже сложилась в голове картина вероятного глобального водяного дефицита, подобно тому, который случился по сюжету одного из постапокалиптических фильмов.

«Сразу вспоминается фильм «Безумный Макс», — отметил Игорь У.

Напомним, организация ЮНЕСКО опубликовала на своём сайте доклад с прогнозом, согласно которому менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов.