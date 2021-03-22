22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили доклад ЮНЕСКО, в котором спрогнозирован глобальный дефицит водных ресурсов на планете к 2030 году.

Артур Савин, , 16:15 — REGNUM Доклад ЮНЕСКО с прогнозом, согласно которому менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 22 марта в социальной сети Facebook.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что-то слишком рано уже. Прогнозировали позже. Добиваем планету раньше времени», — поделилась своим мнением Анастасия О.

Многие пользователи выразили свою уверенность в том, что человечество опережает даже предыдущие прогнозы и спешит якобы как можно быстрее уничтожить экологию на планете Земля.

«Человечество, да, а у нас до сих пор наплевательское отношение к водным ресурсам. Питьевой водой туалеты смываем, огороды поливаем. И не потому, что так хочется, а потому, что водопровод так устроен и переделывать никто не собирается», — указал Сергей К.

Ржавая вода AVRS

Тем не менее, некоторые комментаторы указали на то, что вода не может просто так исчезнуть, ведь существует известный всем российским школьникам принцип круговорота в природе.

«Дефицита воды не может быть на Земле. Где-то убыло, где то прибыло. В космос вода не испарится, круговорот воды в природе. География за шестой класс», — пишет Asura D.

Ряд граждан привёл в защиту человечества тот фактор, что оно уже разработало системы по опреснению, что позволит избежать катастрофы нехватки питьевой воды.

«Чушь. Системы очистки и опреснения уже существуют и будут только развиваться. А то, что воды не хватает в какой-то, например, Африке — это проблема просто общего развития региона», — считает Александр Р.

Часть людей предположила, что, вне зависимости о того, правдивы ли результаты исследования или нет, так или иначе это будет использовано представителями крупного бизнеса для извлечения дополнительной выгоды.

«К чему вы клоните? Так и создаются идеи, где-то там наверху и следом принимаются нестандартные решения. Чтобы потом установить лимит воды или вообще перевести питьевую воду в бутилированную ёмкость для продажи. Ведь выгодней продавать по бутылочкам, чем брать плату за объём», — написал Коля Н.

Бутилированная вода Publicdomainpictures.net

Нашлись и те, у кого уже сложилась в голове картина вероятного глобального водяного дефицита, подобно тому, который случился по сюжету одного из постапокалиптических фильмов.

«Сразу вспоминается фильм «Безумный Макс», — отметил Игорь У.

Напомним, организация ЮНЕСКО опубликовала на своём сайте доклад с прогнозом, согласно которому менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов.