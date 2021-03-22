Москва, , 13:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин давно освоил вождение вездехода, которым он управлял накануне во время отдыха в тувинской тайге с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом 22 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также говоря об экипировке главы российского государства во время отдыха, куда входили валенки и куртка из дубленой кожи, Песков отметил, что «в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская».

В то же время, пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что данная одежда была российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что президент России Владимир Путин и глава российского Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.