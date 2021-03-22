Каракас, , 13:55 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро с 22 марта ввел строгий карантин на 15 дней с целью остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

Во время еженедельного отчета президентской комиссии по контролю и предотвращению пандемии глава государства объявил, что во время празднования Пасхи ограничительные меры будут радикальными из-за экспоненциального роста числа заболевших, появившихся в стране в последние недели.

Он пояснил, что правительство и католическая церковь обменялись мнениями о необходимости усиления мер и поддержания максимальной бдительности в отношении здоровья граждан.

По словам Мадуро, активными останутся только основные услуги, такие как питание, здравоохранение и телекоммуникации. Помимо этого, не будет никаких очных занятий, поскольку «мы поддерживаем образовательную систему через дистанционное обучение, интернет и различные видеоконференции».

«У меня была большая иллюзия, я хотел, чтобы дети вышли на занятия в третьем семестре, и мы закончили бы 2020−2021 учебный год очно, с учителями, но пока это невозможно. Пока мы не собираемся начинать очные занятия», — подчеркнул Мадуро.