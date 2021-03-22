Моздок, Северная Осетия, , 13:54 — REGNUM В Северной Осетии утонула в ванне шестимесячная девочка. Инцидент произошел в одном из частных домовладений города Моздока. По факту гибели младенца организована проверка Следственного комитета по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из подробностей трагедии известно, что инцидент случился днем 21 марта. Мать ребенка купалась в ванной вместе с дочерью и уснула. В это время девочка утонула.

В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или принятии других мер в отношении матери.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии в январе 2021 года произошел подобный трагический случай. Девятимесячный ребенок захлебнулся водой в ванной, пока его мать разговаривала по телефону.

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