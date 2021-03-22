Москва, , 13:54 — REGNUM Пять футболистов сборной России присоединятся к команде 23 марта на Мальте. Об этом 22 марта сообщил журналистам пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

По его словам, в сборную приедут полузащитники Александр Головин (Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»), защитники Александр Жиров («Зандхаузен») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), а также голкипер «Зенита» Андрей Лунёв.

Напомним, 24 марта сборная России сыграет в гостях с командой Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Также команде предстоит провести игры со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

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