Рига, , 13:52 — REGNUM За 21 марта в Латвии выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом, умерли два человека. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).Оба умерших входили в старшую возрастную группу — от 70 до 79 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

За сутки было сделано 3266 тестов на коронавирус, доля положительных результатов составила 5,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости в Латвии составил 370,1 случаев на 100 тысяч жителей.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 97 586 жителей Латвии, умерли 1828 человек.