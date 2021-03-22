Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:51 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Актюбинской области Казахстана ужесточил карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, 22 марта сообщает издание InformBuro.

В Актюбинской области Казахстана запретят проводить поминки. Кроме того, закроют развлекательные учреждения, в том числе бильярдные и детские игровые площадки.

Запрещена также работа столовых в организациях образования и саун по воскресеньям. Спортивные соревнования разрешается проводить без зрителей. Новые ограничения вступят в силу с 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Казахстане выявили 1208 случаев заражения коронавирусом, в том числе 39 — в Актюбинской области. Наибольшая заболеваемость наблюдается в Нур-Султане и Алма-Ате.

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