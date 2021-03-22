22 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Хотелось бы, чтобы из поездки в Китай министр иностранных дел России вернулся с пониманием необходимости усилить внимание к идейной, ценностной стороне современного противостояния Запада и стран, отстаивающих своё право на суверенное развитие. Россия должна веско поддержать Китай, которому мы отдали лидерство в этой борьбе.

Михаил Демурин, , 16:12 — REGNUM Начавшемуся сегодня визиту Сергея Лаврова в Китай предшествовали известные события в российско-американских и китайско-американских отношениях. Понятно, что повестка дня предстоящих переговоров российского министра со своим китайским коллегой будет шире, но вопрос о противодействии гегемонистским устремлениям США будет, конечно, фигурировать в ней на первых позициях. Грубая атака президента США лично на президента России и то, как американцы начали встречу с китайской делегацией в Анкоридже, говорит о том, что США намерены усиливать прежде всего идеологическое давление на конкурирующие державы, действовать, опираясь на постулат о своём цивилизационном превосходстве, «ценностном лидерстве».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайцы в Анкоридже дали американцам сильный идейный отпор. Они ясно дали понять, что отказывают США в праве претендовать не только на мировую политическую, но и на ценностную гегемонию. Напомню, что на открытии китайско-американских переговоров член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил: «Не думаю, что подавляющее большинство стран мира признают продвигаемые США универсальные ценности или же то, что мнение американской стороны может олицетворять мнение всего международного сообщества». Не представляет его и весь западный мир, добавил китайский руководитель.

Переговоры США и Китая на Аляске Цитаата из видео на YouTube

В этом плане надо смотреть правде в глаза: если отказ США в праве на политическую гегемонию — это и позиция нашей страны, то в части, касающейся ценностей и идеологии, Россия выглядит слабо. Здесь сразу приходит на ум известное заявление Сергея Лаврова о том, что у России «нет никаких идеологических разногласий с Западом», сделанное в 2018 году в интервью газете «Коммерсант». Я в своё время подробно разбирал это заявление, поэтому повторяться не буду. Скажу лишь, что ничего существенного по теме именно идеологического противостояния с Западом ни из уст Сергея Лаврова, ни от кого-либо из других российских руководителей с тех пор не прозвучало. Наоборот, на международной арене они всячески уходят от этой темы, а внутри страны сводят национальную идею лишь к одному её аспекту: патриотизму.

Взглянем под этим углом зрения на интервью, которое наш министр иностранных дел дал накануне поездки китайским СМИ. В его международной части Сергей Лавров говорит о многом: о новых центрах финансово-экономического и политического влияния, о попытках США сохранить свое доминирование в экономике и политике, о неприятии западной политики санкций, но не о линии Запада на сохранение и усиление своего цивилизационного, ценностного доминирования.

Соответственно, весь разговор о самостоятельности государств в мировых делах тоже сводится к технологической независимости, к необходимости переходить на расчёты в национальных валютах, к отходу от использования контролируемых Западом платёжных систем. Всё это важно, но главное направление современного противостояния в мире, которое предопределяет действия на всех других направлениях, — это именно противостояние идеологическое, ценностное, а о нём-то Лавров если и упомянул, то лишь уничижительно критикуя западную «идеологизированность», которая, мол, «находится на неправильной стороне истории». Между тем эта одержимость Запада идеей своего цивилизационного превосходства, своими ценностями — это реальный факт международной жизни, и дать ей отпор можно только встречными идеями, продвижением своих ценностей, но не отказом от идеологической борьбы.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом смысле я рад, что прямое общение с Джо Байденом, с предложением о котором выступил на прошлой неделе наш президент, в ближайшее время, судя по всему, не состоится. Владимир Путин, конечно, выигрышно смотрелся бы на фоне Байдена в постановке практических вопросов двусторонней и международной повестки дня, но ничто в моём понимании не говорит о том, что руководство нашей страны готово отойти от озвученного Сергеем Лавровым в 2018 году постулата. После того отпора, который дали Америке китайцы именно на уровне претензий на ценностное лидерство, эта лакуна в нашей позиции визави США и коллективного Запада слишком бросалась бы в глаза.

Одним словом, мне бы хотелось, чтобы из поездки в КНР Сергей Лавров вернулся с пониманием необходимости усилить внимание именно к идейной, ценностной стороне современного противостояния Запада и стран, отстаивающих своё право на суверенное развитие. Россия здесь должна веско поддержать Китай, которому мы, к сожалению, отдали лидерство в этой борьбе.