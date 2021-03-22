Екатерина Максимова, 22 марта 2021, 14:30 — REGNUM Год пролетел с начала нашего карантина в деревне. Эти месяцы тогда казались очень тревожным, но стали самыми безмятежными — еще никто из нас не болел, еще все виделось очень далеким, а детство — близким.

Берег пруда, облюбованного бобрами
Берег пруда, облюбованного бобрами
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Черемуха распускается
Черемуха распускается
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

До 15 лет я каждое лето проводила в деревне, иногда и зимние каникулы, но весной не бывала никогда, а потому пропускала самые бурные недели в жизни зверей и птиц. У диких животных в прошлом году, пока все сидели по домам, была полная свобода, но на самом деле нашу деревню они освоили уже давно, лет тридцать назад, когда все кто мог уехать — уехали, остальные умерли. Деревня превратилась в дачные участки.

Местные, которых можно пересчитать по пальцам
Местные, которых можно пересчитать по пальцам
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Кот наблюдает, кто ходит по “его” оврагу
Кот наблюдает, кто ходит по “его” оврагу
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вишня на дачном участке
Вишня на дачном участке
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Больше чем на полгода у диких животных появлялся полный карт-бланш, и они стали истинными хозяевами опустевшей деревни. Приезжая изредка летом, мы находили лишь свидетельства: змеиную шкурку в саду, поваленные бобрами деревья на пруду, лосиный помет и общипанные кусты в перелеске, но видеть кого-то — не видели.

Вдоль оврагов раскинулись высокие вётлы
Вдоль оврагов раскинулись высокие вётлы
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
С дорогами в деревне вечная проблема
С дорогами в деревне вечная проблема
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Рассвет на пруду
Рассвет на пруду
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Началось все с того, что прошлой весной недалеко от дома мы как-то случайно спугнули косулю. Я безрезультатно полазила по заросшему ветлами ближайшему оврагу, и с удивлением поняла, что никогда не спускалась туда летом: бурьян, крапива, борщевик. Но теперь погрузилась в новый для себя мир с головой — одни уши торчали, и как будто стала ощущать на себе взгляд со стороны, из дебрей.

Пеночка собирает солому для гнезда
Пеночка собирает солому для гнезда
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
За сараем через поляну высвечивают вечерние лучи. Сарай развалился давно, но оконная рама еще цела
За сараем через поляну высвечивают вечерние лучи. Сарай развалился давно, но оконная рама еще цела
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
В природе за вами всегда кто-то наблюдает, даже если вы не замечаете
В природе за вами всегда кто-то наблюдает, даже если вы не замечаете
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Личинки комаров «танцуют» на солнце, причудливо изгибаясь
Личинки комаров «танцуют» на солнце, причудливо изгибаясь
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Все овраги, опутывающие нашу деревню словно кишки, всегда служили жителям помойкой. У нас никогда не было вывоза мусора, нет и сейчас. Кто может — вывозит сам на машине, остальные просто сжигают. Но «наследство» так и лежит по оврагам в виде старых жестянок, битой посуды и поломанной техники. Иногда эту коллекцию пополняют новые образцы: то кто-то повесил телефонную трубку на дереве, то расставил канистры под березовый сок, да так и не собрал.

По мусору можно изучать историю деревни
По мусору можно изучать историю деревни
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Березовый сок за несколько лет стух
Березовый сок за несколько лет стух
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Алло? Не слышно вас, перезвоните!
Алло? Не слышно вас, перезвоните!
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Ветки покрытые лишайниками
Ветки покрытые лишайниками
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Теперь я каждое утро засветло отправлялась по деревне: как там дятлы у плотины, токуют ли тетерева на поле и достроили ли ополовники гнездо. Утренний обход затягивался на несколько часов: то я караулила с фотоаппаратом ондатру, то высматривала дикую утку.

В ожидании ондатры
В ожидании ондатры
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Гаичка лакомится первыми сережками
Гаичка лакомится первыми сережками
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Паутина в мелких каплях росы
Паутина в мелких каплях росы
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Клейкие березовые листики
Клейкие березовые листики
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Ополовник кормит выводок
Ополовник кормит выводок
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Стали понятны и близки ненавистные со школы рассказы о природе: вот идет «он» ранним утром по жемчужной росе, вот «ему» что-то привиделось, вдруг что-то затрещало, зверь вырвался из чащи, мелькнула тень, все это случилось за один миг, и вновь стало тихо… Да, все так и есть. Только теперь я шла, стряхивая росу с прошлогодней травы, это я прислушивалась и вздрагивала от треска веток, и это я обмерла, когда стадо кабанов с хрюканьем понеслось напролом.

Есть стебли («былки») весеннего первоцвета в детстве научил меня дед. Ребенком он пережил здесь оккупацию. Они называли эту примулу «баранчиками»
Есть стебли («былки») весеннего первоцвета в детстве научил меня дед. Ребенком он пережил здесь оккупацию. Они называли эту примулу «баранчиками»
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Косули очень пугливы, резко срываются с места, и след простыл
Косули очень пугливы, резко срываются с места, и след простыл
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Силуэт серого дятла. Недалеко от дома гнездились сразу несколько видов
Силуэт серого дятла. Недалеко от дома гнездились сразу несколько видов
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

У утки, кстати, так и не сложилось в прошлом году: по моим следам гнездо отыскал какой-то хищник. Так бывает. Этой весной у нее все получится.

Лиса промокла от утренней росы
Лиса промокла от утренней росы
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
В оврагах часто попадаются причудливые коряги
В оврагах часто попадаются причудливые коряги
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Месяц взошел, запел соловей
Месяц взошел, запел соловей
Екатерина Максимова © ИА REGNUM

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