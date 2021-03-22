Москва, , 13:49 — REGNUM Россия давно начала политику отказа от доллара, коснулось это, прежде всего, внешней торговли. Торговля с Евросоюзом была в значительной степени переведена на евро, с Китаем — на юань и евро, со странами СНГ — на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Часть российского оборонного экспорта идет за рубли. С самими США Россия торгует мало. Однако есть еще сбережения российских граждан. Не секрет, что многие люди держат свои сбережения в долларах и евро.

В случае очень жестких санкций со стороны Европы и США, они могут коснуться рядовых граждан, валютные сбережения могут оказаться токсичным активом или просто сгореть.

Банк России 19 марта начал цикл повышение ключевой ставки, повысив ее с 4,25% до 4,5%. На конец года ставка, скорее всего, составит 5,5−6%. То есть рублевые депозиты будут однозначно более привлекательны, чем доллар.

При этом в России работает система страхования вкладов в коммерческих банках, а вклады в «Сбере» — это по факту квазисуверенный долг. Решение Банка России очень правильное.

К чему ведет заниженная ключевая ставка или просто опасения ее снижения, видно на примере Турции. Турецкая лира все больше напоминает российский рубль после дефолта 1998 года. Впрочем, для жителей России — это даже плюс. Отдых в Турции будет дешевле», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем назвал необходимым в современных реалиях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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