Тольятти, Самарская область, , 13:52 — REGNUM Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику полиции в Тольятти. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, сотрудники ГИБДД во время своего дежурства остановили транспортное средство для проверки документов водителя. Во время разговора со стражами порядка, пассажир, находящийся в салоне легковушки начал что-то прятать в одежду, поэтому полицейские решили его досмотреть. В результате у подозреваемого был изъят сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. Следователи считают, что подозреваемый предложил стражу порядка деньги в размере 13 тысяч рублей за то, чтобы его отпустили домой и не проводили соответствующую проверку.

Сотрудник ГИБДД от взятки отказался и сообщил об этом своему руководству. Экспертиза установила, что в изъятом свертке находилось наркотическое средство амфетамин массой около 4 грамм (это считается крупным размером).

По словам задержанного жителя г. Екатеринбурга 1994 года рождения, он хранил наркотик для личного употребления. По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам незаконного приобретения и перевозки наркотиков, а также по признакам дачи взятки. Расследование дел продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти ликвидировали лабораторию по производству наркотиков.