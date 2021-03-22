Пекин, , 13:49 — REGNUM General Motors и китайский концерн SAIC представили новый универсал Baojun Valli. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Отмечается, что модель станет недорогим аналогом Skoda Octavia. Оснащена новинка лучше, чем Baojun RC-5W. Длина Valli составляет 4,68 метра, а размер колёсной базы равен 2,7 метра.

В качестве двигателя у новинки 147-сильный агрегат объёмом 1,5 л, который сочетается с шестиступенчатой МКПП или вариатором. Расход Baojun Valli составляет 6,2 л на 100 км.

В оснащение машины входят системы безопасности, кондиционер, а также современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном.

Цена универсала Baojun Valli пока не известна. По предварительной информации, стоимость модели составит 79 800 юаней (900 000 рублей).

Ранее компания Maxus, которая принадлежит китайскому концерну SAIC, представила в Китае новый пикап Maxus T90.

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