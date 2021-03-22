Сеул, , 13:51 — REGNUM Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca подтверждены на международном уровне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Данное заявление политик сделал 22 марта в ходе встречи с журналистами, состоявшейся перед еженедельным совещанием с сотрудниками администрации.

Президент призвал жителей страны не сомневаться в безопасности вакцины и сделать прививки в соответствии с графиком, составленным Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний.

«Вакцинация — это способ защитить всё население», — добавил Мун.

Глава государства отметил, что национальная программа вакцинации, начатая в конце февраля, продвигается «гладко и относительно быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca несмотря на опасения, что она может быть причиной возникновения тромбов.

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