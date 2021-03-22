Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM В 12% ДТП, произошедших с начала 2021 года в Свердловской области, пострадали дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным инспекции, за январь-февраль произошло 408 ДТП. Погибло 56 человек, ещё более 500 получили те или иные травмы.

40% пострадавших детей — учащиеся средней школы, ещё 30% — младшеклассники, 30% — дошкольники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2021 года произошло ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Скончались пятеро человек, двое погибших — дети.

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