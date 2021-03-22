Москва, , 13:49 — REGNUM У администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена «опасные рефлексы», написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

По его словам, США хотят вернуть своё превосходство, но не знают, какими путями этого добиться.

«Сирию уже бомбили — непонятно зачем. Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что США хотят запугать Иран, но у Белого дома нет в настоящее время ни политики, ни дипломатии, только «конвульсии».

"Дело не в Иране, дело в США. При администрации Байдена еще не то будет. У нее опасные рефлексы», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Ряд представителей российских властей назвал такие слова Байдена совершенно недопустимыми. Министерство иностранных дел РФ отозвало посла РФ в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

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