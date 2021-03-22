Кишинёв, , 13:47 — REGNUM В Молдавии после вакцинации от COVID-19 врачей необходимо начать делать прививки учителям. Об этом, как сообщает телеканал TV8, 22 март на совещании заявил мэр Кишинёва Ион Чебан.

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Первую партию вакцины от COVID-19 привезли в Молдавию 27 февраля. В первую очередь в республике начали вакцинировать медицинских работников.

«Мы считаем необходимым попросить минздрав уделить приоритетное внимание учителям на втором этапе вакцинации, — сказал Чебан. — Ученики смогут вернуться за парты, если учителя будут вакцинированы».

Градоначальник добавил, что поручил управлению образования молдавской столицы подготовить списки учителей, которые готовы пройти вакцинацию.

Стоит отметить, что в Молдавии наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Кишинёве. В столице с 22 марта все школы закрыты в рамках профилактики пандемии.

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