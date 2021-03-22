Белгород, , 13:55 — REGNUM Качественные сотовую связь и интернет получат до конца 2021 года более 45 тысяч жителей Белгородской области, сообщили 22 марта в пресс-службе правительства региона.

В рамках первой волны федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в Белгородской области все населённые пункты с численностью 250 — 500 жителей оснастили специальными опорами. В радиусе 50−100 м от них работает бесплатный Wi-Fi с авторизацией через портал госуслуг. До конца 2021 года в регионе планируют установить 66 базовых станций, благодаря которым доступ к сотовой связи и интернету получат ещё 45 тысяч человек. Перед установкой оборудования власти пообещали проводить опросы населения.

«Монтаж базовых станций в регионе проводится исключительно только после согласования с жителями о необходимости их установки. Сейчас проводятся опросы населения, которые позволят составить полную картину общественного мнения», — сказал первый вице-губернатор Евгений Мирошников.

В 2022 году качественной сотовой связью планируют обеспечить ещё 50 тысяч жителей региона.