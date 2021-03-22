Химки, Московская область, , 13:43 — REGNUM Пять человек, пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Химках по-прежнему остаются в больницах. Об этом 22 марта сообщило министерство здравоохранения Московской области.

Причем состояние одного из пострадавших оценивается, как крайне тяжелое. Еще один потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Что касается остальных, то один из них пребывает в медучреждении в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

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