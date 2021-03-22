Рига, , 13:42 — REGNUM В феврале 2021 года счет за отопление составил 1,22 евро за квадратный метр. Такие цифры в интервью изданию «МК Латвия» озвучила Марите, жительница многоквартирного дома в Риге.

Жители других домов с центральным отоплением в столице Латвии назвали журналистам суммы в 1,80 евро и 1,72 евро за квадратный метр жилья.

Нынешняя зима оказалась холоднее прошлогодних, что заметно сказалось на стоимости отопления, отмечает издание.

Муниципальное предприятие по теплоснабжению Rigas siltums сообщило, что жители столицы в нынешнюю зиму потребили на 32% больше теплоэнергии, чем годом ранее. Рижане потратили в одном только январе 400 000 мегаватт-часов. По подсчетам организации, средние счета выросли на 12%.

В то же время коммунальщики отрицают обвинения в том, что их цены якобы взвинчены. По их утверждениям, тариф Rīgas siltums сейчас на 15% ниже, чем в 2020 году. Все могло быть и хуже, добавили в пресс-службе предприятия.