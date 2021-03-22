Томск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 марта в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области SARS-CoV-2 выявлен у 31 128 человек.

В Томской области после COVID-19 выздоровели 29 938 человек, в том числе 53 — за последние сутки.

Напомним, 21 марта в регионе был выявлен 31 носитель коронавируса, выздоровели 63 человека.

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