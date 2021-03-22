Бангкок, , 13:44 — REGNUM Испытания вакцины собственного производства на добровольцах началось в Таиланде. Об этом 22 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на минздрав королевства.

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«Таиланд начал испытания на людях отечественной вакцины против коронавируса и планирует начало ее применения в следующем году», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что применение данного препарата позволит Таиланду получить больше свободы в действиях по борьбе с коронавирусом.

При этом известно, что собственная вакцина разрабатывается в Таиланде Государственной фармацевтической организацией (GPO), факультетом тропической медицины университета Махидол и одной из некоммерческих организаций США, при ее создании используется инактивированный вирус для активации иммунитета.

«Ожидается, что вакцина, произведенная тайцами для тайцев, будет использована в следующем году», — сказал глава совета университета Махидол Пиясакол Саколсатаядорн.

Отметим, за все время пандемии на территории Таиланда выявлено в общей сложности более 27,8 тыс. носителей коронавируса.