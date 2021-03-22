Москва, , 13:40 — REGNUM Объём производства сжиженного природного газа (СПГ) в России до 2035 года должен увеличиться в три раза, достигнув 140 млн тонн. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Планируется раскрыть потенциал добычи СПГ Ямала, Гыдана, севера Красноярского края, а в перспективе — арктического шельфа. Отмечается, что это позволит создать тысячи новых рабочих мест.

Также благодаря программе государство простимулирует использование отечественных технологий и намерено увеличить экспорт. Во время вступительного слова на совещании с зампредами правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активный интерес зарубежных рынков к СПГ.

Программа позволяет расширить потребление внутри России за счёт диверсификации источников газоснабжения, применения газомоторного топлива и появления возможностей для автономной газификации.

По данным РИА Новости, перспективными регионами для автономной газификации признаны Якутия, Карелия, Мурманская, Ленинградская, Псковская, Томская, Кемеровская, Иркутская и Амурская области.

Как сообщало ИА REGNUM, долгосрочную программу развития производства СПГ до 2035 года утвердил глава правительства России Михаил Мишустин.