Таллин, , 13:40 — REGNUM Специальная комиссия парламента Эстонии по контролю за государственным бюджетом обсудит 22 марта вопрос уездного общественного транспорта, стоимость которого в последние годы выросла в геометрической прогрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента, отметив, что, по мнению председателя комиссии, члена оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, бесплатный проезд на автобусах по уездным маршрутам в столице страны и ряде уездов не принес желаемого результата. Поэтому, считает Рейнсалу, организация бесплатных поездок нецелесообразна и наносит вред местным самоуправлениям.

Так, если до предоставления уездному общественному транспорту Эстонии статуса бесплатного в 2017 году государство поддерживало этот сектор экономики в размере 21,9 миллиона евро, то в 2021 году он будет стоить 52,1 миллиона евро, а к 2024 году поддержка, по прогнозам, увеличится до 64,6 миллионов евро.

«Мы должны тщательно продумать, как поступить с организацией общественного транспорта. Дело не только в деньгах. Для жителей важно, чтобы организованный за деньги налогоплательщиков общественный транспорт также отвечал их потребностям», — подчеркнул Рейнсалу.

На заседание приглашены министр экономики и коммуникаций Таави Аас, глава Транспортного департамента Кайдо Падар, руководители Центров транспорта Пярнуского уезда Андрус Кярпук и уезда Вильяндимаа Каупо Касе, представительница Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен и другие официальные лица.

Заседание специальной комиссии объявлено открытым, его можно посмотреть онлайн.