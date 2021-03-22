22 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Умрихин, , 15:04 — REGNUM Наиболее опасные штаммы на территории Испании — родом из Южной Африки, Бразилии, Нигерии, Португалии, а также из американских Калифорнии и Нью-Йорка. Во многих случаях министерство здравоохранения Испании не находит связи со страной происхождения, что указывает на распространение инфекции в автономных сообществах. Об этом пишет издание La Razón.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 начинают оказывать влияние на Испанию, и число случаев заболевания не уменьшается. Первый из всех обнаруженных штаммов, британский, уже является наиболее распространенным в некоторых автономных сообществах, судя по результатам генетического секвенирования в течение нескольких недель. Его переход к доминирующей позиции, предсказанный директором Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения (CAES) при минздраве Испании Фернандо Симоном, уже произошёл в Великобритании, Ирландии, Израиле и других европейских странах. Этот штамм вызывает большую летальность, потому что его инфекционная способность выше. Однако его влияние на эффективность вакцины кажется меньшим, как и его влияние на иммунитет, поэтому вводимые вакцины будут служить сдерживанием для его распространения. Однако более опасными кажутся другие штаммы, которые были обнаружены в различных государствах планеты, распространение которых в Испании уже началось.

В частности, в стране уже зарегистрировано 128 не до конца подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вызванного штаммами вируса из Южной Африки и Бразилии — один из Манауса, а другой из Рио-де-Жанейро — Нигерии, Калифорнии, Нью-Йорка и Португалии. Информация, которой располагает Главное управление общественного здравоохранения минздрава, показывает, что количество заражений этими штаммами выросло по сравнению с прошлыми неделями.

Мадрид. Коронавирус Jose Javier Martin Espartosa

На сегодняшний день зарегистрировано значительное присутствие штамма B.1351 (обнаруженного в Южной Африке, Замбии, Ботсване и других странах континента) в Тироле и некоторых районах Франции. В Испании зарегистрировано 66 случаев, из которых 23 подтверждены. Его распределение выглядит следующим образом: три случая носят спорадический характер, а остальные соответствуют восьми вспышкам, в которых заразилось 63 человека. Две вспышки и два спорадических случая связаны с поездками в Танзанию, Южную Африку и Экваториальную Гвинею соответственно. Однако в шести вспышках и одном спорадическом случае связи со странами высокой распространенности штаммов выявить не удалось. Минздрав подтверждает, что четыре из этих вспышек были обнаружены в одном и том же муниципалитете, но не сообщает, в каком именно. Отсутствие идентификации с какой-либо связью вызывает беспокойство с эпидемиологической точки зрения, поскольку может означать, что этот штамм уже передается в стране. Его особенность, помимо того, что он, вероятно, более заразен, состоит в том, что он снижает эффективность некоторых вакцин.

Другой тревожный штамм, распространяющийся в Испании, — это бразильский, технически известный как P.1, который был обнаружен в Манаусе. Минздрав подчеркивает, что его «передаваемость и уход от иммунного ответа изучаются». 20 случаев уже выявлены, два из них носят спорадический характер, а остальные являются частью четырех вспышек. «В одном спорадическом случае и двух вспышках установить эпидемиологическую связь с Бразилией не удалось. Один из случаев, включенных в одну из этих вспышек, — это случай вероятного повторного заражения». Это обстоятельство беспокоит и с эпидемиологической точки зрения.

Министерство здравоохранения подтверждает наличие в Испании штамма P-2, также бразильского, но первоначально появившегося в Рио-де-Жанейро. Из них два спорадических случая были обнаружены у путешественников из Бразилии, оба подтверждены секвенированием.

Другими штаммами, которые уже вызывают случаи заболевания в Испании, являются нигерийский, положительный результат которого уже был подтвержден, и калифорнийский, из которых 24 положительных. Нигерийский был обнаружен в Дании, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, США и Канаде, и там есть связи с этой африканской страной.

Лаборатория

Что касается нигерийского штамма, минздрав утверждает, что не располагает эпидемиологическими данными по нему. Ведомство утверждает, что из 25 случаев шесть были подтверждены секвенированием. По его словам, это три спорадических случая и три вспышки, локализованные в одном районе, всего 22 случая. И снова министерство делает тревожное заявление, подчеркивая, что «ни в одном из этих случаев история путешествий не была установлена». В Испании также был обнаружен случай нью-йоркского штамма и еще один — португальского, эпидемиологические данные по которым отсутствуют. Нью-йоркский штамм, который распространился по всему столичному району, показывает мутации, совместимые с пониженной нейтрализующей способностью.

Интересно, что новых штаммов в Испании всё больше и больше, а заболевших — всё меньше и меньше. По данным статистики по коронавирусу от «Яндекса» на 21 марта 2021 года, коэффициент распространения вируса (Rt) в Испании равен 0,28, что означает быстрое затухание эпидемии и резкому уменьшению числа новых выявленных заболевших.