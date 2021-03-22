Курган, , 13:37 — REGNUM В Курганской области готовятся провести День Победы в привычном, доковидном формате. Об этом сообщила 22 марта на пресс-конференции начальник управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова.

В День Победы в городском саду Кургана планируется проведение акции «Рио-Рита». Организаторы воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года, добавят музыкальные и танцевальные площадки, фотозоны и интерактив.

Среди других значимых мероприятий 2021 года — этнофестиваль «Савин» в Белозерском районе на одноименном археологическом памятнике «Святилище Савин-1». Это мероприятие запланировано на август.