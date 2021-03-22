Владикавказ, , 13:36 — REGNUM В Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Чиновника подозревают в приготовлении к получению взятки в крупном размере, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, 46-летний замминистра решил заработать на оказании покровительства одной из фирм. За победу в аукционе на получение в пользование территории с лесными насаждениями в целях заготовки древесины подозреваемый потребовал с руководителя компании взятку в размере 307 тыс. рублей. За эти деньги чиновник взялся помочь предпринимателю, пояснив, что в противном случае никаких гарантий на победу у того не было.

Владелец компании согласился, пообещав заплатить за победу сразу после проведения аукциона. Однако в течение следующих полутора месяцев предприниматель не спешил платить обещанных денег, о чем получал неоднократно напоминания от замминистра.

В итоге алчный чиновник стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время идут проверки на его причастность к подобным преступлениям.