Казань, 22 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В управлении Роспотребнадзора Татарии в 2020 году зарегистрировали 9960 обращений по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными. Через систему «Народный контроль» по категории «Бездомные животные» за прошлый год опубликовано 1410 уведомлений. За первый квартал текущего года число обращений выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бродячая собака

Еще 420 сообщений по категории «Отлов безнадзорных собак и кошек» зарегистрированов с начала 2021 года системой «Инцидент-менеджмент». Больше всего сообщений поступило из Казани, Набережных Челнов, а также из Бугульминского, Альметьевского и Чистопольского районов.

В 2020 году отловили 9716 бездомных животных. Из республиканского бюджета направлялось на эти цели 56,5 млн рублей. В текущем году финансирование останется на уровне прошлого года. Уже отловлено 1,1 тыс. бездомных собак. В некоторых районах республики до сих пор не определены исполнители, осуществляющие отлов бездомных животных.

Всего в республике функционируют несколько пунктов временного содержания безнадзорных животных, не имея при этом официального статуса приюта. Всем требованиям соответствует лишь казанский «Зооцентр».

По предложению замруководителя аппарата главы РТ — начальника управления по работе с территориями главы РТ Ильнура Гарипова, главам городов и районов Татарии следует активнее привлекать инвесторов к созданию приютов для животных. В частности, строить один приют на 2−3 района, что по силам частным инвесторам, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Татарии внесли изменения в постановление кабмина, где говорится, что приютских животных разрешено усыплять только в случае непереносимых страданий.

Читайте также: В Татарии животных в приютах усыпят лишь при непереносимых страданиях