Таллин, , 13:36 — REGNUM Срок уплаты первой части земельного налога в Эстонии истекает 31 марта. Об этом напомнил Налогово-таможенный департамент страны в своем специальном обращении. К этому сроку необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро, с земельного налога. Затем до 1 октября можно доплатить оставшуюся часть.

Земельный налог должны уплатить 322 834 юридических и физических лиц Эстонии на сумму 59,1 миллиона евро. Отмечается, что порядка 61% обязанных оплатить земельный налог имеют на своих счетах достаточно финансовых средств.

Физическим лицам, испытывающим трудности с уплатой земельного налога в срок, департамент рекомендует сделать рассрочку возникших обязанностей через электронную систему платежей.

Деньги первой части земельного налога в полном объеме идут в бюджеты местных самоуправлений. Вторая часть земельного налога поступит в бюджет государства.