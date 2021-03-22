Москва, 22 марта, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет можно через портал «Госуслуги» и при личном обращении в МФЦ с 1 апреля по 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Мфц.онлайн Детское пособие

В министерстве уточнили, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. В среднем эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять сведения о доходах за последние четыре месяца, которые предшествовали назначению выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных финансовых выплатах семьям с детьми.

В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

Если же среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в 75% от прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то новая ежемесячная выплата будет составлять 100% прожиточного минимума.