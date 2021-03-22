Новосибирск, , 13:35 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» с 28 марта начнёт действовать летнее расписание. Оно продлится до 30 октября. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

Уточняется, что в летнем расписании в рамках постановления правительства РФ из Новосибирска продолжатся субсидируемые рейсы по 17 направлениям: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург, Пермь, Ульяновск, Талакан, Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой.

Продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты страны.

Сейчас «Толмачёво» завершает подготовку к работе в весенне-летний период.