Москва, , 13:42 — REGNUM В Кремле не намерены просить правоохранительные органы о проверке сведений по якобы проводящимся в Чечне внесудебным казням, изложенных в статье «Новой газеты». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 марта журналистам.

Представителя Кремля спросили, известно ли ему о каких-либо проверках, связанных с этой публикацией. Песков заявил, что не располагает информацией о каких-то действиях или результатах. Кремль такую проверку запрашивать не будет.

«Мы не видим необходимости, это не функция Кремля», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападками со стороны СМИ. Они утверждают, что против полка развернута информационная война, а основной её рупор — «Новая газета».

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