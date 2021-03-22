Стокгольм, , 14:16 — REGNUM Решение о том, можно ли возобновить применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в Швеции, будет объявлено не раньше 25 марта. Об этом со ссылкой на заявление представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена во всех ленах Швеции с 16 марта по решению Агентства общественного здравоохранения. Это произошло после сообщений о предполагаемых побочных эффектах, в частности возникновении тромбов.

18 марта Европейское агентство лекарственных средств разрешило возобновить применение вакцины AstraZeneca. В Швеции решили подождать и продолжить свое собственное расследование.

В ходе пресс-конференции Йохан Карлсон, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения, заявил, что Швеции потребуется несколько дней для анализа ситуацию, выводы европейских коллег.