Вашингтон, 22 марта, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставили на продажу охотничий автомобиль Mohs SafariKar. Фотографии с автомобилем размещены на сайте компании.

Bringatrailer.com Охотничий автомобиль Mohs SafariKar

Автомобиль создан изобретателем Брюсом Болдуином Моосом в 1973 году для безопасной охоты на крупных африканских животных.

Модель SafariKar собрана на основе автомобиля International Harvester Travelall. Кузов машины изготовлен из алюминия и покрыт пенополиуретаном. Окрашено авто в чёрный цвет Naugahyde.

Конструктивными особенностями машины являются три отдельных передних сиденья с боковой поддержкой и две раздвижные двери. Внутри Mohs SafariKar есть AM/FM-радио и кондиционер.

В движение охотничий автомобиль приводит мотор V8, питаемый от четырехцилиндрового карбюратора Holley.

Начальная цена модели равна 33 333 доллара (около 2,47 млн рублей).

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