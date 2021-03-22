Сосновый Бор, Ленинградская область, , 13:40 — REGNUM Введён в промышленную эксплуатацию новый энергоблок №6 Ленинградской АЭС с самой современной реакторной установкой ВВЭР-1200. Соответствующий приказ подписал 22 марта генеральный директор концерна «Росэнергоатом» (входит в Росатом) Андрей Петров. Это уже четвертый блок с реактором ВВЭР-1200, введенный в эксплуатацию в России и второй на ЛАЭС. Общее количество энергоблоков АЭС в РФ увеличилось до 38.

ЛАЭС Росэнергоатом

Перед вводом шестого блока ЛАЭС в промышленную эксплуатацию прошел этап его опытно-промышленной эксплуатации, завершившийся 15-ти суточными комплексными испытаниями. 10 марта 2021 года было получено заключение Ростехнадзора о соответствии объекта проектной документации, техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности. Энергоблок № 6 ЛАЭС уже выработал порядка 2 млрд кВтч электроэнергии. После его ввода в консолидированный бюджет Ленинградской области будет поступать более 3 млрд рублей налоговых поступлений в годовом исчислении.

«Сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий. Именно по этому проекту поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 реализуются проекты в Беларусии, Финляндии, Венгрии, Египте. И для наших международных партнеров очень важно иметь возможность посмотреть на все этапы сооружения — от разработки проекта до промышленной эксплуатации», — прокомментировал важное событие для отрасли и всей экономики страны генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Новый энергоблок полностью заместит выбывшие мощности энергоблок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который был остановлен в ноябре 2020 года после 45-летней эксплуатации, вслед за блоком №1.

Сегодня общая мощность четырех эксплуатируемых энергоблоков ЛАЭС составляет 4 400 МВт. Теперь это единственная в России атомная станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). ЛАЭС обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 30% всей электроэнергии Северо-Запада России.

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