Джакарта, , 13:31 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5744 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Antara.

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По состоянию на 22 марта 2021 года в Индонезии подтвердили 1 465 928 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 7177 человек. Всего от коронавиурса в Индонезии вылечились 1,2 млн человек.

Однако число пациентов, умерших от COVID-19, также продолжает расти. В период с 21 по 22 марта 2021 года в стране от COVID-19 умер 161 человек. Всего эпидемия унесла жизни 39 711 человек.

Согласно этим данным, в Индонезии насчитывается 128 250 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что вакцина против коронавируса AstraZeneca будет использоваться в ряде исламских школ-интернатов на Восточной Яве.

Подробнее в материале: Вакцину AstraZeneca будут применять в школах-интернатах Индонезии