Белгород, , 13:39 — REGNUM Авиарейс Белгород — Минеральные Воды планируется запустить к 1 июня 2021 года. Разработана дорожная карта, готовятся необходимые документы для объявления тендера, написал 22 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Средства на субсидирование полётов регионы заложили в своих бюджетах. С представителями авиакомпаний, которые готовы выполнять рейсы, уже проведены переговоры.

«Почему мы бились за этот маршрут? Подход был очень простой — пандемия, люди устали год сидеть дома. Основные точки притяжения — они стандартны: Симферополь, Краснодар, Ростов, Адлер, Минводы. И если в Сочи, Адлер и Симферополь — количество коммерческих рейсов достаточное, то с Минводами вопрос был не решён», — пояснил врио губернатора.

Изначально планировалось запустить авиарейс Белгород — Минеральные Воды 1 мая, но сроки перенесли при детальной проработке вопроса. Следующие направления в планах региональных авиаперевозок — Краснодар и Ростов.