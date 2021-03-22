Белгород, 22 марта 2021, 13:39 — REGNUM Авиарейс Белгород — Минеральные Воды планируется запустить к 1 июня 2021 года. Разработана дорожная карта, готовятся необходимые документы для объявления тендера, написал 22 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
Средства на субсидирование полётов регионы заложили в своих бюджетах. С представителями авиакомпаний, которые готовы выполнять рейсы, уже проведены переговоры.
Изначально планировалось запустить авиарейс Белгород — Минеральные Воды 1 мая, но сроки перенесли при детальной проработке вопроса. Следующие направления в планах региональных авиаперевозок — Краснодар и Ростов.