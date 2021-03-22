Красногорск, , 13:43 — REGNUM В Подмосковье в ближайшее время планируется отремонтировать свыше 150 объектов здравоохранения. Об этом 22 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«У нас до сих пор есть объекты здравоохранения, которые оставляют желать лучшего. Иной раз просто разочаровывают. Мы нашли и привлекли дополнительные ресурсы. Цель — все 158 объектов максимально быстро, форсировано сделать капитальный и косметический ремонты», — заявил глава региона.

Также Воробьев затронул тему вакцинации от коронавируса, отметив, что врачами ведется разъяснительная работа на территории Подмосковья с целью того, чтобы население не боялось делать прививки от COVID-19.

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