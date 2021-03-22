Абакан, , 13:29 — REGNUM Ситуация с бешенством в Хакасии остаётся напряжённой, сообщили ИА REGNUM 22 марта в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

За 2020 года в Хакасии выявили 23 случая бешенства — у одной собаки и 22 лисиц. С начала 2021 года в республике выявлено уже 47 случаев бешенства: восемь — у крупного рогатого скота, один — у лошади, один — у собаки, 37 — у лисиц. Чаще всего бешенство выявлялось в Ширинском (18 случаев) и Орджоникидзевском (16) районах.

Специалисты сделали вывод, что наблюдаемая ситуация связана с изменениями численности диких животных и активностью их перемещений.

В 2020 году с целью предупреждения распространения бешенства в регионе было провакцинировано 35 197 животных — коров, лошадей, овец и других. Также проведена раскладка вакцины против бешенства диких плотоядных животных — 97 800 доз на площади 4,5 тыс. кв. км.

В 2021 году в неблагополучных территориях вакцинировано 9207 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, лиса укусила 12-летнего мальчика 19 марта в посёлке Ермишь Рязанской области.

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