Москва, 22 марта, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Некоторые российские регионы наиболее перспективны для газификации за счёт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 22 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

К числу регионов, наиболее перспективных для развития автономной газификации СПГ, отнесены Якутия, Карелия, Амурская, Мурманская, Ленинградская, Псковская, Томская, Кемеровская и Иркутская области, уточнил он.

Предполагается, что газификацию СПГ будут использовать в регионах и населённых пунктах, не имеющих газопроводов поблизости. В России поступательно расширяется малотоннажное потребление СПГ, газ в таком виде используют для транспорта, бункеровки судов, подачи в отдалённые населенные пункты, отметил Новак.

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